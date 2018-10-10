Rhythm on the River Halloween Costume Contest

RNB Cincy, 101.1 The WIZ and 101.5 Soul are coming together and having a Halloween costume contest this weekend at Rhythm on the River!
Get Breaking News & Exclusive Contest in Your Inbox:
Kids are encouraged to attend the festival and wear their Halloween costume for a chance to win tickets to the Cincinnati Zoo and Botanical Gardens. The contest will take place on Saturday, October 13th at 2pm. Don’t forget your trick or treating bag because there will be plenty of treats and fall fun for the kids too!
Scroll down for official Halloween costume contest rules. For more information on Rhythm on the River festival click here
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RHYTHM ON THE RIVER FALL FESTIVAL
COSTUME CONTEST 2018
OFFICIAL CONTEST RULES
NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN.
CONTEST DESCRIPTION:
THE RHYTHM ON THE RIVER FALL FESTIVAL COSTUME CONTEST 2018 CONTEST (“CONTEST”) WILL BEGIN ONSATURDAY OCTOBER 13TH 2018 AND END ON SATURDAY OCTOBER 13TH 2018 (“CONTEST PERIOD”). TWO (2) WINNERS WILL EACH BE AWARDED A FOUR (4) PACK OF TICKETS TO THE CINCINNATI ZOO AND BOTANICAL GARDENS LOCATED 3400 VINE ST, CINCINNATI, OH 45220 TO BE USED BY 12/31/2018 END OF SEASON. (ARV = $100.00) (“PRIZE”).
HOW TO ENTER / EXECUTION:
LISTENERS OF WIZF-FM (“STATION”) WHO ARE LEGAL RESIDENTS OF THE UNITED STATES RESIDING WITHIN THE CINCINNATI, OH METROPOLITAN AREA AND ARE WITH A PARENT OR GUARDIAN 18 YEARS OF AGE OR OLDER WILL BE ABLE TO TAKE PART IN THIS CONTEST. TO PARTICIPATE IN THE CONTEST, LISTENERS MUST DO THE FOLLOWING:
1. DURING THE CONTEST PERIOD, 2:00PM UNTIL 3:45PM ON SATURDAY OCTOBER 13TH 2018 ON SITE REGISTRANTS MUST COMPLETE A ENTRY FORM AT THE 101.1 THE WIZ BOOTH. ENTRANTS WILL BE JUDGED AT 245PM FOR THE FIRST ROUND AND AGAIN AT 345PM FOR THE FINAL ROUND OF ENTRIES. ENTRANTS MAY ONLY ENTER DURING ONE ROUND. ENTRANTS WILL BE JUDGED BY PRE-SELECTED STAFF OF RADIO ONE CINCINNATI.
2. AFTER COMPLETING THE REGISTRATION PROCESS, QUALIFIED ENTRANTS WILL BE ELIGIBLE FOR A CHANCE TO WIN.
3. ELIGIBLE REGISTRANTS WILL BE ASKED TO VERIFY THEIR CONTACT INFORMATION (E.G. NAME, ADDRESS, PHONE NUMBER, AND EMAIL ADDRESS).
4. ALL ONSITE ENTRIES MUST BE RECEIVED BY 2:40PM AND 3:40PM LOCAL TIME ON SATURDAY OCTOBER 13TH 2018 OR THEY WILL BE VOID.
5. ONE ENTRY PER PERSON PER DAY PER DURING THE CONTEST PERIOD.
6. IN THE EVENT OF A DISPUTE REGARDING THE IDENTITY OF A PARTICIPANT’S ENTRY, THE ENTRY WILL BE DEEMED INVALID.
7. TWO (2) WINNERS WILL BE SELECTED BY JUDGING FROM AMONG ALL ELIGIBLE ENTRIES RECEIVED ONSITE. THE WINNERS WILL BE NOTIFIED ONSITE.
8. WINNERS WILL BE INSTRUCTED TO CLAIM THEIR PRIZING ONSITE AT THE RHYTHM ON THE RIVER FALL FESTIVAL EVENT LOCATION AT 101 RIVERBOAT ROW NEWPORT KENTUCKY TO CLAIM THE PRIZE.
9. WINNER MUST PROVIDE VALID IDENTIFICATION (I.E. VIA DRIVER’S LICENSE, PASSPORT OR OTHER GOVERNMENT-ISSUED PHOTO I.D.) TO CLAIM THE PRIZE. IDENTIFICATION DOCUMENTS MUST MATCH INFORMATION PREVIOUSLY PROVIDED TO THE STATION.
10. PRIZE WILL BE AWARDED ONLY UPON WINNER VERIFICATION AND FINAL APPROVAL BY THE STATION.
11. ENTRANTS AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THESE OFFICIAL RULES AND BY THE DECISIONS OF STATION MANAGEMENT WHICH WILL BE FINAL AND BINDING IN ALL MATTERS PERTAINING TO THIS CONTESTING. ALL DECISIONS MADE BY THE STATION AND BLUE CHIP BROADCASTING (“COMPANY”) MANAGEMENT REGARDING ANY ASPECT OF THIS SWEEPSTAKES ARE FINAL.
ELIGIBILITY RESTRICTIONS:
1. THE CONTEST REGISTRATION IS OPEN TO LISTENERS OF THE STATION WHO ARE 18 YEARS OF AGE OR OLDER AND ARE LEGAL RESIDENTS OF THE UNITED STATES RESIDING WITH THE CINCINNATI OH METROPOLITAN AREA
2. EMPLOYEES OF THE STATION, THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, GENERAL SPONSORS, ADVERTISERS, COMPETITORS, PROMOTIONAL PARTNERS, OTHER RADIO STATIONS IN THE CINCINNATI OHIO METROPOLITAN AREA, AND MEMBERS OF THE IMMEDIATE FAMILIES OR THOSE LIVING IN THE SAME HOUSEHOLDS (WHETHER RELATED OR NOT) OF ANY OF THE ABOVE ARE NOT ELIGIBLE TO PARTICIPATE OR WIN IN THIS CONTEST. FOR PURPOSES OF THIS SWEEPSTAKES, IMMEDIATE FAMILY MEMBERS MEAN SPOUSES, PARENTS, GRANDPARENTS, CHILDREN, AND SIBLINGS AND THEIR RESPECTIVE SPOUSES.
3. PARTICIPANTS MAY ONLY WIN ONCE DURING THIS CONTEST.
4. PERSONS WHO HAVE WON A PRIZE IN ANOTHER CONTEST OR PROMOTION OF ANY KIND FROM THE ANY ONE OF THE FOLLOWING RADIO STATIONS: WIZF-FM/WDBZ-AM/WOSL-FM WITHIN THE THIRTY (30) DAY PERIOD IMMEDIATELY PRECEDING THE START DATE OF THIS CONTEST ARE NOT ELIGIBLE TO PARTICIPATE. ONLY ONE PERSON PER FAMILY OR HOUSEHOLD (WHETHER RELATED OR NOT) MAY WIN IN ANY PROMOTION FROM ANY ONE OF THE ABOVE-LISTED RADIO STATIONS DURING ANY THIRTY (30) DAY PERIOD.
PRIZES:
1. THE FOLLOWING PRIZE ELEMENTS WILL BE AWARDED:
A TWO (2) WINNERS WILL EACH BE AWARDED A FOUR (4) PACK OF TICKETS TO THE CINCINNATI ZOO AND BOTANICAL GARDENS LOCATED 3400 VINE ST, CINCINNATI, OH 45220 TO BE USED BY 12/31/2018 END OF SEASON. (ARV = $100.00) (“PRIZE”).
2. TO THE EXTENT THAT PRIZE ELEMENTS ARE PROVIDED BY THIRD-PARTY PROVIDERS, WINNER AGREES TO LOOK SOLELY TO APPLICABLE PRIZE PROVIDERS WITH RESPECT TO ANY CLAIMS, LOSSES, OR DISPUTES IN CONNECTION THEREWITH.
3. DATES AND TIMES OF CONCERTS, TRIPS, EVENTS, AND ACTIVITIES PROMOTED BY EVENT SPONSORS ARE SUBJECT TO CHANGE AND THOSE CHANGES ARE DEEMED TO BE BEYOND THE CONTROL OF THE STATION AND THE COMPANY. CHANGES OF VENUE, CANCELLATION OF ENGAGEMENTS BY PERFORMING ARTISTS, AND/OR THEIR MANAGEMENT MAY BE PERMANENT IN NATURE. THE STATION AND THE COMPANY ARE NOT OBLIGATED TO MAKE ANY EFFORT TO FIND AN ALTERNATIVE PRIZE UNDER THESE CIRCUMSTANCES.
4. TO THE EXTENT THAT PRIZE ELEMENTS ARE PROVIDED BY THIRD-PARTY PROVIDERS, WINNER AGREES TO LOOK SOLELY TO APPLICABLE PRIZE PROVIDERS WITH RESPECT TO ANY CLAIMS, LOSSES, OR DISPUTES IN CONNECTION THEREWITH.
5. NO SUBSTITUTION OF PRIZE IS OFFERED, NO TRANSFER OF PRIZE TO A THIRD PARTY IS PERMITTED AND NON-CASH PRIZES MAY NOT BE REDEEMED FOR CASH VALUE, EXCEPT AS DETERMINED BY STATION MANAGEMENT AND/OR THE SPONSOR IN ITS SOLE DISCRETION.
6. PRIZES WILL BE AWARDED ONLY UPON WINNER VERIFICATION AND FINAL APPROVAL BY THE STATION
7. ALL CONTEST WINNERS MUST SIGN AND DATE OFFICIAL STATION RELEASE AND WAIVER FORMS AS REQUESTED. FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN WINNER FORFEITING THE PRIZE.
8. ALL CASH PRIZES WON WILL BE AWARDED IN THE FORM OF A CHECK. WINNERS WILL BE NOTIFIED WHEN THEIR PRIZE CHECK IS AVAILABLE FOR PICK-UP.
9. IF FOR ANY REASON A CONTEST WINNER PROVIDES NOTICE THAT THEY HAVE DECIDED NOT TO ACCEPT AN AWARDED PRIZE, THE WINNER MAY BE REQUIRED TO SIGN A RELEASE FORM ACKNOWLEDGING FORFEITURE OF THE PRIZE. IT WILL BE AT THE DISCRETION OF THE CONTEST SPONSOR AND / OR CONTEST ADMINISTRATOR IF ANOTHER ENTRANT IS TO BE SELECTED AS THE WINNER IF TIME PERMITS.
10. IF CONTEST WINNER DOES NOT CLAIM THEIR PRIZE BY 4PM ON OCTOBER 13TH 2018, THE PRIZE WILL BE FORFEITED.
11. WINNERS MUST PROVIDE VALID IDENTIFICATION (E.G. VIA DRIVER’S LICENSE, PASSPORT OR OTHER GOVERNMENT-ISSUED PHOTO I.D.) TO CLAIM THEIR PRIZE. IDENTIFICATION DOCUMENTS MUST MATCH INFORMATION PREVIOUSLY PROVIDED TO THE STATION.
12. IN THE EVENT ANY WINNER IS FOUND TO BE IN VIOLATION OF THESE OFFICIAL RULES OR IS OTHERWISE DETERMINED BY THE STATION, IN ITS SOLE DISCRETION TO BE INELIGIBLE, HE/SHE MAY BE REQUIRED TO FORFEIT THE PRIZE OR TO REIMBURSE THE STATION AND / OR ANY SPONSOR FOR THE STATED VALUE OF THE PRIZE IF SUCH A VIOLATION IS FOUND AFTER THE PRIZE HAS BEEN USED BY WINNER.
GENERAL CONDITIONS:
1. WINNERS ARE RESPONSIBLE FOR ALL APPLICABLE TAXES ASSOCIATED WITH THE RECEIPT OF THE PRIZE.
2. ANY PERSON WINNING OVER $600.00 IN PRIZES WILL RECEIVE AN IRS FORM 1099 AT THE END OF THE CALENDAR YEAR FOR TAX PURPOSES AND A COPY OF SUCH FORM WILL BE FILED WITH THE IRS AS REQUIRED BY LAW.
3. NO PURCHASE NECESSARY. CONTEST IS VOID WHERE PROHIBITED. CONTEST IS SUBJECT TO ALL APPLICABLE FEDERAL, STATE AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS.
4. ODDS OF WINNING DEPEND UPON THE NUMBER OF ELIGIBLE CONTESTANTS PARTICIPATING DURING THE CONTEST PERIOD.
5. BY PARTICIPATING IN THE CONTEST, THE WINNER OR WINNERS AGREE TO HAVE THEIR NAME, VOICE, OR LIKENESS USED IN ANY ADVERTISING OR BROADCASTING MATERIAL RELATING TO THIS CONTEST, IN ANY MEDIA NOW KNOWN OR HEREAFTER DEVISED FOR ADVERTISING OR PROMOTIONAL PURPOSES WITHOUT ADDITIONAL COMPENSATION, AND MUST SIGN A PUBLICITY RELEASE PRIOR TO ACCEPTANCE OF THE PRIZE. BY ENTERING THIS CONTEST, EACH PARTICIPANT AGREES TO COMPLY WITH THE OFFICIAL RULES AND THE DECISIONS OF THE CONTEST SPONSOR WHICH SHALL BE FINAL AND BINDING IN ALL ASPECTS RELATING TO THE CONTEST.
6. ALL CONTEST WINNERS WILL BE REQUIRED TO SIGN A LIABILITY RELEASE PRIOR TO ACCEPTANCE OF ANY PRIZE. PURSUANT TO THE LIABILITY RELEASE, THE WINNER OR WINNERS WILL AGREE TO HOLD THE STATION, THE COMPANY, ANY OTHER CONTEST PARTIES AND EACH OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, SUBSIDIARIES, AGENCIES, OFFICERS, SHAREHOLDERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS AND REPRESENTATIVES OF EACH OF THE FOREGOING, HARMLESS AGAINST ANY AND ALL CLAIMS OR LIABILITY, DIRECTLY OR INDIRECTLY RELATED TO OR ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH CONTEST PARTICIPATION OR THE ACCEPTANCE, POSSESSION OR USE / MISUSE OF AWARDED PRIZE OR ANY PORTION THEREOF, OR PARTICIPATION IN PRIZE-RELATED ACTIVITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY RELATED TRAVEL.
7. WINNERS MUST PROVIDE VALID IDENTIFICATION (E.G. VIA DRIVER’S LICENSE, PASSPORT OR OTHER GOVERNMENT-ISSUED PHOTO I.D.) TO CLAIM THEIR PRIZE.
8. THE STATION RETAINS THE RIGHT TO DISQUALIFY ANY CONTESTANT IF ALL CONTEST RULES ARE NOT FOLLOWED. CONTEST VOID IF PROHIBITED BY LAW.
9. SO LONG AS NO PARTICIPANT IS MATERIALLY ADVERSELY AFFECTED, THE STATION RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES IN THE CONTEST RULES, WHICH WILL BECOME EFFECTIVE UPON BEING ANNOUNCED ON THE AIR AND / OR POSTED ONLINE.
10. THE STATION, THE COMPANY, PARTICIPATING SPONSORS AND THEIR RESPECTIVE PARENT COMPANIES, SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR THEIR REPRESENTATIVES, AGENTS AND EMPLOYEES ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE INABILITY OF ANY CONTESTANT TO COMPLETE OR CONTINUE A TELEPHONE CALL, FACSIMILE TRANSMISSION OR INTERNET REGISTRATION DUE TO EQUIPMENT MALFUNCTION, BUSY LINES, INADVERTENT DISCONNECTIONS, UNAVAILABLE NETWORK, SERVER, INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) OR OTHER CONNECTIONS, COMMUNICATION FAILURES OR HUMAN ERROR THAT MAY OCCUR IN THE TRANSMISSION, RECEIPT OR PROCESSING OF ENTRIES. IN ADDITION, THE STATION, THE COMPANY, PARTICIPATING SPONSORS AND THEIR RESPECTIVE PARENT COMPANIES, SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR THEIR REPRESENTATIVES, AGENTS AND EMPLOYEES ARE NOT RESPONSIBLE FOR LOST, MISDIRECTED, MUTILATED, ILLEGIBLE OR INCOMPLETE CONTEST ENTRIES. ONCE SUBMITTED, ENTRIES BECOME THE PROPERTY OF THE STATION AND WILL NOT BE RETURNED.
11. BY ACCEPTING THE PRIZE, THE WINNER ACKNOWLEDGES THAT THE STATION AND THE COMPANY HAVE NEITHER MADE, NOR ARE IN ANY MANNER RESPONSIBLE OR LIABLE FOR, ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR GUARANTEE, EXPRESS OR IMPLIED, IN FACT OR IN LAW, RELATIVE TO THE PRIZE OR TO ANY PORTION THEREOF, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ITS QUALITY, MECHANICAL CONDITION OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
12. THE STATION, THE COMPANY ITS SUBSIDIARIES, ITS AFFILIATES, PARTICIPATING SPONSORS AND ANY OTHER PROMOTIONAL PARTIES WILL NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY CHANGES IN THE EXECUTION OF THE CONTEST, INCLUDING; CANCELLATION OF THE CONTEST AS A RESULT OF THE OCCURRENCE OF EVENTS NOT WITHIN THE CONTROL OF THE STATION, THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, PARTICIPATING SPONSORS, PROMOTIONAL PARTNERS AND OTHER RADIO STATIONS, SUCH AS ACTS OF GOD, STRIKES, TERRORISTS ACTS OR CRIMINAL ACTS OF THIRD PARTIES. IN THE EVENT, SUCH AN ACT SHOULD OCCUR, THE STATION MAY IN ITS SOLE DISCRETION, OFFER THE WINNER COMPARABLE PRIZE(S) CURRENTLY BEING OFFERED BY THE STATION IN LIEU OF THE PRIZE ORIGINALLY AWARDED.
13. IF FOR ANY REASON, THE CONTEST IS NOT CAPABLE OF RUNNING AS PLANNED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY SUSPECTED EVIDENCE OF TAMPERING OR TECHNOLOGICAL CORRUPTION OR IF ANY PORTION OF THE CONTEST IS COMPROMISED BY VIRUS, BUGS, WORMS OR UNAUTHORIZED HUMAN INTERVENTION, FRAUD, AN INSUFFICIENT NUMBER OF QUALIFIED CONTEST ENTRIES, OR ANY OTHER CAUSES BEYOND THE STATION AND THE COMPANY’S, CONTROL WHICH, IN THE STATION AND THE COMPANY’S SOLE OPINION, CORRUPTS, THREATENS OR IMPAIRS THE ADMINISTRATION, SECURITY, FAIRNESS, INTEGRITY, OR PROPER CONDUCT OF THE CONTEST, THE STATION AND THE COMPANY RESERVE THE RIGHT TO CANCEL, TERMINATE, MODIFY OR SUSPEND THE CONTEST AT THEIR SOLE DISCRETION.
14. ANY ATTEMPT BY AN ENTRANT TO DELIBERATELY UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE CONTEST MAY BE IN VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO SEEK REMEDIES AND DAMAGES (INCLUDING ATTORNEY’S FEES) FROM ANY SUCH ENTRANT TO THE FULLEST EXTENT OF THE LAW, INCLUDING CRIMINAL PROSECUTION.
15. COPIES OF CONTEST RULES ARE AVAILABLE UPON REQUEST DURING REGULAR BUSINESS HOURS, MONDAY – FRIDAY 9:00 A.M. TO 5:00 P.M., IN THE OFFICES OF THE STATION, LOCATED AT 705 CENTRAL AVE CINCINNATI OH 45202. COPIES OF SWEEPSTAKES RULES MAY ALSO BE MADE AVAILABLE ON THE STATION’S WEBSITE OR DURING ON-SITE / IN-PERSON REMOTE EVENTS.