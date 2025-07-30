Listen Live
Back 2 School Bash

  • Date/time: Aug 9, 3:00pm to 6:00pm
  • Venue: Lincoln Recreation Center
  • Address: Cincinnati, OH
Walker Funeral Home Black Business Spotlight
Radio One Cincinnati Back 2 School Bash

Radio One Cincinnati and the Cincinnati Recreation Commission are getting your kids ready for the 2025 school year with the Back to School Bash!

Presented by The Law Offices of Blake Maislin and supported by the Northern Kentucky Community Action Commission, we’re giving away 1,000 backpacks courtesy of Blake Maislin! PLUS free haircuts and all the school supplies your kids need to start the year off right!

But that’s not all! Come out and enjoy a day full of swimming, inflatables, games, music, and more!

Join us Saturday, August 9th from 3–6 PM at the Lincoln Recreation Center!

The Back to School Bash is powered by the Law Offices of Blake Maislin and supported by the Northern Kentucky Community Action Commission.

Back 2 School Bash  was originally published on wiznation.com

