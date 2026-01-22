Columbus Aviator Release Inaugural Football Schedule

Week 1 | March 29 | Columbus Aviators at Orlando Storm | 8 p.m. | ESPN Week 2 | April 3 | DC Defenders at Columbus Aviators | 8 p.m. | FOX Week 3 | April 12 | Columbus Aviators at Dallas Renegades | Noon | ABC Week 4 | April 17 | Dallas Renegades at Columbus Aviators | 8 p.m. | FOX Week 5 | April 26 | Columbus Aviators at Houston Gamblers | Noon | ABC Week 6 | May 1 | Houston Gamblers at Columbus Aviators | 8 p.m. | FOX Week 7 | May 8 | Columbus Aviators at St. Louis Battlehawks | 8 p.m. | FOX Week 8 | May 17 | Columbus Aviators at Birmingham Stallions | 1 p.m. | FOX Week 9 | May 23 | Birmingham Stallions at Columbus Aviators | 3 p.m. | ABC Week 10 | May 31 | Louisville Kings at Columbus Aviators | 6 p.m. | FOX Playoffs | June 7 | Game #1: TBD vs. TBD | 3 p.m. | ABC Playoffs | June 7 Game #2: TBD vs. TBD | 6 p.m. | FOX Title Game | June 13 | TBD vs. TBD | 3 p.m. | ABC The UFL’s 2026 season will feature 43 games broadcast across FOX, ABC, ESPN, and more, with select games in Spanish on FOX Deportes and ESPN Deportes. The season concludes with the UFL Championship Game on June 13.Source: Jason Mowry/UFL / Getty