LISTEN LIVE. LIKE US ON FACEBOOK. FOLLOW US ON TWITTER.

100.3 Featured Video CLOSE

Don Juan Fasho chops it up with the legend Ickey Woods about the Bengals big AFC championship win and the upcoming big game.

https://player.zype.com/embed/61f830a663c63e0001566329.html?api_key=7Y41xOu32BVdSqiGMF3j9FA7adrxz2RikG54rf7jiMoKhMlH9lQOznwUdBc4QPbP&autoplay=true&controls=true