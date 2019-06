Voices: Doug E. Fresh “Longevity & Flowers”

In the latest episode of “Voices” Hip-Hop Legend Doug E. Fresh talks saying relevant over his 4-decade career. He also speaks on giving people their flowers while their here and shares a moment with the Late Bushwick Bill.

See More: Voices: Kirk Franklin “Don’t Just Preach The Gospel, BE The Gospel”

See More: Voices: Master P Gets Ready For “I Got The Hook Up 2” & Talks Nipsey Hussle & Zion Williamson

See More: Voices: Stokley “What Is The Legacy Of Mint Condition?”

The Fans Were Out For Donnie's 40th Anniversary Tribute Concert 40 photos Launch gallery The Fans Were Out For Donnie's 40th Anniversary Tribute Concert 1. Gallery Sponsored By AAPR Source:WMMJ 1 of 40 2. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 2 of 40 3. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 3 of 40 4. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 4 of 40 5. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 5 of 40 6. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 6 of 40 7. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 7 of 40 8. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 8 of 40 9. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 9 of 40 10. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 10 of 40 11. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 11 of 40 12. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 12 of 40 13. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 13 of 40 14. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 14 of 40 15. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 15 of 40 16. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 16 of 40 17. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 17 of 40 18. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 18 of 40 19. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 19 of 40 20. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 20 of 40 21. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 21 of 40 22. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 22 of 40 23. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 23 of 40 24. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 24 of 40 25. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 25 of 40 26. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 26 of 40 27. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 27 of 40 28. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 28 of 40 29. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 29 of 40 30. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 30 of 40 31. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 31 of 40 32. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 32 of 40 33. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 33 of 40 34. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 34 of 40 35. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 35 of 40 36. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 36 of 40 37. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 37 of 40 38. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 38 of 40 39. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 39 of 40 40. #Donnie40 Fan Moments Source:WMMJ 40 of 40 Skip ad Continue reading The Fans Were Out For Donnie’s 40th Anniversary Tribute Concert The Fans Were Out For Donnie's 40th Anniversary Tribute Concert

Voices: Doug E. Fresh “Longevity & Flowers” was originally published on mymajicdc.com