Meek has linked up with The New York Times Opinion Department to pen an op-ed piece regarding criminal justice reform. Click here to read.

